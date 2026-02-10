DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6760 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Sanofi Aktie

77,64 EUR -4,89 EUR -5,93 %
STU
77,83 EUR -4,39 EUR -5,34 %
GVIE
Marktkap. 99,37 Mrd. EUR

KGV 12,92
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Barclays Capital

Sanofi Equal Weight

12:56 Uhr
Sanofi Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
77,64 EUR -4,89 EUR -5,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Ernennung von Belén Garijo zur neuen Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. James Gordon wertet die Neuaufstellung an der Führungsspitze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Vor dem Hintergrund der Rückschläge, dies es zuletzt im Bereich der Forschung und Entwicklung gegeben habe, hätte er sich aber eine Person mit mehr Erfahrung in puncto Forschung und Entwicklung gewünscht./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Equal Weight

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
77,73 €		 Abst. Kursziel*:
9,35%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
77,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,48%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

30.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
29.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Staffelübergabe Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern
Dow Jones Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren bedeutet
TraderFox Sanofi: Gemischte Studiendaten bremsen Fantasie – warum der Markt trotzdem hinschaut
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx Sanofi-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 und weiteres profitables Wachstum geplant
dpa-afx ROUNDUP: Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung 2025
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Financial Times Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes
Financial Times ‘I thought we’d be faster and I was wrong’: Sanofi chief defends R&D pivot
Benzinga Sanofi Found In Breach Of UK Pharmaceutical Marketing Code Over Beyfortus Claims
Benzinga Sanofi Plans Regulatory Submission For Investigational Drug For Rare Disease Despite Mixed Data From Pivotal Trials
MotleyFool Dynavax President and COO Sells 114,000 Shares on Sanofi Acquisition News
Zacks Sanofi Beats on Q4 Earnings, Expects Profitable Growth in 2026
Benzinga Sanofi Warns Dupixent Is Too Big To Replace As Patent Clock Ticks
Benzinga Earnings Preview: Sanofi
