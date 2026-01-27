DAX24.575 -1,0%Est505.956 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1952 -0,1%Öl69,62 +1,3%Gold5.500 +1,5%
Umsatzanstieg angepeilt

Sanofi-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 und weiteres profitables Wachstum geplant

29.01.26 11:10 Uhr
Sanofi-Aktie dennoch leichter: Pharmakonzern setzt auf profitables Wachstum - Gewinnplus 2025 | finanzen.net

Der Pharmakonzern Sanofi will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr noch eins draufsetzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
77,33 EUR -0,17 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2026 will der Arzneimittelhersteller weiter profitabel wachsen und peilt einen Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen Prozentbereich an, wie er am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll währungsbereinigt im Vergleich zum Umsatz noch etwas stärker zulegen - herausgerechnet seien dabei auch Aktienrückkäufe. Für das neu angelaufene Jahr plant Sanofi, weitere eigene Anteilsscheine im Wert von einer Milliarde Euro zurückzukaufen.

Wer­bung

2025 hatten die Franzosen dank des Teilverkaufs ihres Konsumentengeschäfts Opella unter dem Strich mit 7,8 Milliarden Euro nominal gut 40 Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor. Aber auch im Tagesgeschäft lief es besser: Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um gut 7 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wuchs um 10 Prozent auf 7,83 Euro. Der Konzern profitierte einmal mehr vom guten Lauf beim Kassenschlager Dupixent unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis. Der gesamte Konzernumsatz stieg im Vergleich um gut 6 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 10 Prozent. Die Resultate lagen im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Zeitweise fällt die Sanofi-Aktie an der Euronext in Paris um 0,529 Prozent auf 77,13 Euro.

/tav/stk

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

