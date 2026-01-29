APA ots news: Drei: Starkes Internet jetzt 6 Monate gratis*.
Wien (APA-ots) - - 6 Monate gratis Grundentgelt bei Internet für Zuhause
ab dem Tarif
Home Boost! 150.
- Top-Internetqualität für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser &
Festnetz.
- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.
Im Mittelpunkt von Boost! stehen Standort-Optimierung via
RouterAssistant App sowie kontinuierliche Qualitäts-Prüfung und
proaktiver Service.
Seit Einführung von Boost! im Herbst 2025 konnte Drei die
Zufriedenheit seiner neuen Internetkund:innen laut marketmind
Umfragen in allen Qualitätsparametern steigern. So stieg die
Zufriedenheit mit dem Boost! Tarif auf über 90%, während die
RouterAssistant App im AppStore die Top-Note 4,8 erzielte.
Ab 29. Jänner 2026 bietet Drei den neuen Qualitätsstandard für
Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150 6 Monate gratis*
an. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für die optimale
Standort-Positionierung inklusive laufende Optimierung und
priorisierter Service. Mehr auf www.drei.at/boost
Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:
- Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je
nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz.
- Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den
inkludierten Indoor- & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App
findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale
Internetqualität in jeder Wohnsituation.
Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche
weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-
Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.
- Qualitätssicherung: Starkes Boost! Internet mit proaktivem Support:
Smarte Diagnosetools analysieren die Verbindung laufend und zeigen
bei Bedarf Verbesserungspotential auf.
- Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-
Router oder einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz
drinnen oder draußen.
- Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive
automatischer Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.
Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten
Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift
die beste Technologie. Seit Ende 2025 versorgt Drei rund 95 % aller
Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs
modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken
Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 1,4 Mio
aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf
www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage
den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.
Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen
Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem
Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen
Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser
Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif -
unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt.
Mehr Infos auf drei.at/mix
*Aktion 6 Monate gratis Grundentgelt und gratis Router: Bei
Neuanmeldung ab dem Tarif Home Boost! 150 mit 24 Monaten
Mindestvertragsdauer. 5G regional verfügbar. Für Glasfasertarife ist
ein kompatibler Glasfaseranschluss beim Kunden notwendig. Details:
drei.at/boost
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
