APA ots news: Drei: Starkes Internet jetzt 6 Monate gratis*.

Wien (APA-ots) - - 6 Monate gratis Grundentgelt bei Internet für Zuhause

ab dem Tarif

Home Boost! 150.

- Top-Internetqualität für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser &

Festnetz.

- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.

Im Mittelpunkt von Boost! stehen Standort-Optimierung via

RouterAssistant App sowie kontinuierliche Qualitäts-Prüfung und

proaktiver Service.

Seit Einführung von Boost! im Herbst 2025 konnte Drei die

Zufriedenheit seiner neuen Internetkund:innen laut marketmind

Umfragen in allen Qualitätsparametern steigern. So stieg die

Zufriedenheit mit dem Boost! Tarif auf über 90%, während die

RouterAssistant App im AppStore die Top-Note 4,8 erzielte.

Ab 29. Jänner 2026 bietet Drei den neuen Qualitätsstandard für

Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150 6 Monate gratis*

an. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für die optimale

Standort-Positionierung inklusive laufende Optimierung und

priorisierter Service. Mehr auf www.drei.at/boost

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

- Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je

nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz.

- Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den

inkludierten Indoor- & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App

findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale

Internetqualität in jeder Wohnsituation.

Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche

weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-

Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.

- Qualitätssicherung: Starkes Boost! Internet mit proaktivem Support:

Smarte Diagnosetools analysieren die Verbindung laufend und zeigen

bei Bedarf Verbesserungspotential auf.

- Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-

Router oder einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz

drinnen oder draußen.

- Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive

automatischer Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift

die beste Technologie. Seit Ende 2025 versorgt Drei rund 95 % aller

Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs

modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken

Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 1,4 Mio

aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf

www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage

den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.

Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem

Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen

Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser

Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif -

unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt.

Mehr Infos auf drei.at/mix

*Aktion 6 Monate gratis Grundentgelt und gratis Router: Bei

Neuanmeldung ab dem Tarif Home Boost! 150 mit 24 Monaten

Mindestvertragsdauer. 5G regional verfügbar. Für Glasfasertarife ist

ein kompatibler Glasfaseranschluss beim Kunden notwendig. Details:

drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

