Erwartungen verfehlt

Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach

29.01.26 09:29 Uhr
Givaudan-Aktie im Minus: Wachstum verlangsamt sich | finanzen.net

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat 2025 gegenüber dem starken Vorjahr an Schwung verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.980,00 CHF -158,00 CHF -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aufgrund negativer Währungseffekte stieg der Umsatz lediglich um 0,8 Prozent auf 7,47 Milliarden Franken (rund 8,1 Milliarden Euro), wie Givaudan am Donnerstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, resultierte ein Zuwachs von 5,1 Prozent - im Vorjahr waren es noch 12,3 Prozent gewesen. Die eigene Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent wurde damit gleichwohl übertroffen. Die Erwartungen der Analysten wurden aber verfehlt.

Wer­bung

Das Unternehmen begründete die Entwicklung mit einer breiten Nachfrage in allen Regionen und Geschäftsbereichen sowie mit Preisanpassungen zur Kompensation gestiegener Kosten.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank dennoch um 0,8 Prozent auf 1,75 Milliarden Franken, die entsprechende Marge auf 23,4 Prozent nach 23,8 Prozent im Vorjahr.

Der Überschuss lag bei 1,07 Milliarden Franken - das sind 1,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Die Aktionäre können sich dennoch auf eine Dividende von 72,00 Franken je Aktie freuen - das sind 2 Franken mehr als im Vorjahr.

Wer­bung

Für das laufende Geschäftsjahr nennt das Unternehmen jeweils keine konkrete Zielsetzung. Die mittelfristigen Ziele bleiben jedoch unverändert: Givaudan hatte im August für den neuen Fünfjahreszyklus von 2026 bis 2030 ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4 bis 6 Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt.

Der neue Zyklus geht auch mit einem Wechsel an der Konzernspitze einher. Ab März übernimmt Christian Stammkoetter vom langjährigen Konzernchef Gilles Andrier, der das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernimmt. Givaudan hatte die Personalie zusammen mit der neuen Zielsetzung im Sommer kommuniziert. Stammkoetter war zuvor als Manager beim französischen Nahrungsmittelkonzern Danone für die Region Asien, Naher Osten und Afrika zuständig.

Die Givaudan-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 5,35 Prozent auf 2.970 Franken.

/jl/sc/AWP/err

VERNIER (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Analysen zu Givaudan AG

DatumRatingAnalyst
27.01.2026Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.2026Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Givaudan OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Givaudan OverweightBarclays Capital
12.12.2025Givaudan BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Givaudan Equal-weightMorgan Stanley
12.12.2025Givaudan NeutralUBS AG
12.12.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
10.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Givaudan AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen