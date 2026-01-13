DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Givaudan Aktie

3.424,00 EUR -32,00 EUR -0,93 %
STU
3.188,00 CHF -29,00 CHF -0,90 %
SWX
Marktkap. 31,9 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:26 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.424,00 EUR -32,00 EUR -0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Im Zutatenbereich favorisiert sie Kerry gegenüber Givaudan. Letztere tragen einstweilen sogar den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.217,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.188,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.790,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Start
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI verliert am Montagmittag
finanzen.net SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI zum Start schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich fester
finanzen.net Börse Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus
Givaudan SA 2024 Full year results
