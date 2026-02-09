DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,1%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Positive Analyse

Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie

10.02.26 08:27 Uhr
Aktien von Evonik und Symrise gesucht: Goldman Sachs optimistischer für Chemiebranche | finanzen.net

Eine insgesamt optimistischere Einschätzung der europäischen Chemiebranche durch Goldman Sachs bewegt am Dienstagmorgen insbesondere die Kurse von Evonik und Symrise.

Die Expertin Georgina Fraser kommt darin aus der Defensive und nimmt eine pro-zyklische Haltung ein. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.

In insgesamt sieben Fällen änderte Fraser ihre Einschätzung, in den meisten nach oben. Bei Evonik revidierte sie ihre Meinung komplett und machte aus einer Verkaufsempfehlung ein Kaufvotum. Die Evonik-Aktien kletterten daraufhin vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 15,69 Euro. Damit würden sie es im regulären Xetra-Handel zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie schaffen. Im Januar hatten die Aktien mit 12,49 Euro noch ein Rekordtief gesehen.

Symrise stiegen derweil nach einer Kaufempfehlung ebenfalls merklich auf 74 Euro. Damit nimmt ihre Bodenbildung nach rund 65 Euro im Dezember weiter Form an. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten im Bereich Aromen und Duftstoffe, Givaudan, brachte eine Verkaufsempfehlung von Fraser derweil ins Schlingern.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

