Evonik Aktie

13,34 EUR -0,28 EUR -2,06 %
STU
Marktkap. 6,25 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Evonik AG
Evonik AG
13,34 EUR -0,28 EUR -2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,60 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
13,21 €		 Abst. Kursziel*:
-12,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

09:36 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

