TeamViewer Aktie

6,11 EUR +0,35 EUR +6,08 %
STU
TeamViewer Outperform

09:36 Uhr
TeamViewer
6,11 EUR 0,35 EUR 6,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens habe der zuvor nach unten eingeengten Zielspanne und den gesenkten Markterwartungen entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 sei bestätigt worden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Outperform

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
6,05 €		 Abst. Kursziel*:
164,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
6,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
162,08%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

09:36 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx Stabiles Wachstum TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025 - Aktie mit Erholungsversuch
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Aufwind
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht
Dow Jones Teamviewer sieht mit Umsatzzahlen 2025 die Prognose als erfüllt an
EQS Group EQS-News: TeamViewer erfüllt pro-forma Topline-Prognose für Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivers on FY 2025 pro forma topline guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
