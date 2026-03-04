DAX24.069 -0,6%Est505.831 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1589 -0,4%Öl84,07 +1,8%Gold5.138 -0,1%
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Starkes Wachstum

RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS

05.03.26 09:25 Uhr
RENK-Aktie dennoch tiefer: Rasantes Wachstum - Auftragsbestand erreicht Rekordniveau - Auch Rheinmetall, TKMS und HENSOLDT mit Kursbewegungen | finanzen.net

Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller RENK im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert.

Die Erlöse stiegen um knapp ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Dabei war das Rüstungsgeschäft der Wachstumstreiber. RENK stellt Antriebstechniken für Militärfahrzeuge und die Marine aber auch für die zivile Schifffahrt und die Industrie her. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 21,7 Prozent auf 230 Millionen Euro. Das Unternehmen erreichte damit seine Prognose sowie knapp die mittlere Markterwartung. Aktionäre sollen mit 0,58 Euro eine um 38 Prozent höhere Dividende erhalten.

Für das neue Geschäftsjahr geht RENK von weiterem Wachstum aus. So soll der Umsatz auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte EBIT sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt hier bereits in der oberen Hälfte der Spanne. Dabei sitzt das Unternehmen auf einem Rekordauftragsbestand von knapp 6,7 Milliarden Euro. Das Neugeschäft legte im vergangenen Jahr um neu Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zu.

Im XETRA-Handel gibt die RENK-Aktie zeitweise 3,63 Prozent auf 56,57 Euro ab. Auch die Aktien anderer Rüstungsvertreter bewegen sich am Donnerstag: Rheinmetall notieren 0,18 Prozent tiefer bei 1.635,50 Euro, HENSOLDT gewinnen 0,45 Prozent auf 79,00 Euro und Titel von TKMS fallen 0,92 Prozent auf 97,00 Euro.

AUGSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: RENK Group AG

