Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
DroneShield-Aktie zweistellig höher: Börsennotierung weiterer Aktien beantragt

05.03.26 08:46 Uhr
Mitarbeiteroptionen gezündet: DroneShield weitet Aktienbasis aus - Aktie zieht zweistellig an | finanzen.net

Das australische Verteidigungstechnologie-Unternehmen DroneShield hat eine offizielle Mitteilung über die Notierung neuer Wertpapiere an ASX herausgegeben.

• 1,335 Millionen neue DroneShield-Aktien an der ASX zugelassen
• Aktien stammen aus ausgeübten Performance-Optionen
• Aktienbasis des Unternehmens leicht ausgeweitet

Wie einer Mitteilung der Australian Securities Exchange (ASX) zu entnehmen ist, wurden für den Drohnenabwehrspezialist DroneShield im Rahmen einer Kapitalmaßnahme insgesamt 1.335.000 neue Stammaktien (Ordinary Fully Paid Shares) zum Handel zugelassen. Dieser Schritt unterstreicht die fortlaufende Entwicklung des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Drohnenabwehr.

Strategische Mitarbeiterbeteiligung als Wachstumsmotor

Hinter der Ausgabe der neuen Aktien steht die Ausübung von sogenannten Performance-Optionen. Diese Optionen waren Teil einer internen Vergütungsstruktur, die darauf abzielt, qualifizierte Fachkräfte langfristig an das Unternehmen zu binden und Höchstleistungen zu belohnen. Laut Unternehmensangaben wurden diese Optionen bereits im November 2025 sowie im Januar 2026 unverfallbar. Die Umwandlung in handelbare Aktien erfolgt ohne eine direkte Barzahlung durch die Begünstigten, da es sich um eine leistungsbasierte Vergütung handelt.

Stärkung der Marktposition im Verteidigungssektor

DroneShield nutzt solche Instrumente der Mitarbeiterbeteiligung gezielt, um im wettbewerbsintensiven Markt für Verteidigungselektronik und elektronische Kampfführung attraktiv zu bleiben. Das Unternehmen sieht in der Bindung von Talenten ein wesentliches Fundament für sein weiteres Wachstum. Die neuen Aktien werden unter dem bestehenden Börsenkürzel "DRO" geführt und sind den bereits vorhandenen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt.

Aktualisierung des gehandelten Kapitals

Mit der offiziellen Notierung dieser Tranche erhöht sich die Gesamtzahl der an der ASX gehandelten DroneShield-Aktien geringfügig. Die Maßnahme fügt sich in eine Reihe von positiven Unternehmensmeldungen ein, darunter jüngste Großaufträge aus dem militärischen Bereich in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Für Investoren signalisiert die Ausübung der Performance-Optionen zudem, dass interne Meilensteine und Wachstumsziele durch das Management und das Kernteam erreicht wurden.

DroneShield-Aktie weiter im Schaukelmodus

Unterdessen setzen sich die starken Schwankungen bei der DroneShield-Aktie weiter fort. Am Donnerstag rückten die Titel an der ASX schlussendlich um 10,12 Prozent auf 3,7 AUD vor, nachdem sie sich in dieser Handelswoche stark volatil gezeigt hatten. Im bisherigen Jahresverlauf haben DroneShield-Anleger bereits ein Plus von 20 Prozent in ihren Depots, auf Sicht der letzten zwölf Monate hat die DroneShield-Aktie sogar um 343 Prozent zugelegt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Droneshield

