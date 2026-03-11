Rheinmetall Aktie
Marktkap. 70,54 Mrd. EURKGV 68,68
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2020 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Leicht verfehlte Erwartungen an 2025 seien vom Markt mit einem deutlichen Kursverlust sanktioniert worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die mittelfristigen Ziele vom weiter soliden Auftragsbestand untermauert. Zum Ende des Vorjahres sei so bereits die Hälfte der von ihr bis 2030 erwarteten Umsätze abgesichert. Die Bewertung der Aktien erscheine attraktiv. Auf Basis der Schätzungen für 2028 gehörten Rheinmetall-Anteile zu den günstigsten der Branche./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.020,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.536,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.568,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.086,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:41
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:11
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
