Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2020 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Leicht verfehlte Erwartungen an 2025 seien vom Markt mit einem deutlichen Kursverlust sanktioniert worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die mittelfristigen Ziele vom weiter soliden Auftragsbestand untermauert. Zum Ende des Vorjahres sei so bereits die Hälfte der von ihr bis 2030 erwarteten Umsätze abgesichert. Die Bewertung der Aktien erscheine attraktiv. Auf Basis der Schätzungen für 2028 gehörten Rheinmetall-Anteile zu den günstigsten der Branche./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com