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Marktkap. 139,4 Mrd. EUR

KGV 31,72
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

13:11 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
241,65 EUR -5,35 EUR -2,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
241,65 €		 Abst. Kursziel*:
24,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
241,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,15%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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