Sanofi Aktie

80,79 EUR +1,56 EUR +1,97 %
STU
80,96 EUR +1,40 EUR +1,76 %
HAML
Marktkap. 96,09 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

15:06 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
80,79 EUR 1,56 EUR 1,97%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Da der Patentschutz des Asthma- und Neurodermitis-Präparats Dupixent 2031 auslaufe, behalte er die Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld weiterhin im Auge, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,03 €		 Abst. Kursziel*:
23,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

15:11 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15:06 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
