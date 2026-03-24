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UBS AG

AUTO1 Buy

13:16 Uhr
AUTO1 Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach aktuellen Marktdaten für Januar und Februar von 29,40 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb geht wegen der kalten Witterung und dem früheren Osterfest von einem gedämpften Jahresauftakt aus. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bleibt seine langfristig positive These für den Gebrauchtwagenhändler davon aber unberührt. Im zweiten Quartal sollten sich die Geschäfte vor dem Hintergrund einer einfacher erreichbaren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr beschleunigen./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,33 €		 Abst. Kursziel*:
86,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
92,79%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 AUTO1 Buy UBS AG
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