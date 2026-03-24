AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,56 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach aktuellen Marktdaten für Januar und Februar von 29,40 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb geht wegen der kalten Witterung und dem früheren Osterfest von einem gedämpften Jahresauftakt aus. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bleibt seine langfristig positive These für den Gebrauchtwagenhändler davon aber unberührt. Im zweiten Quartal sollten sich die Geschäfte vor dem Hintergrund einer einfacher erreichbaren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr beschleunigen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,33 €
|Abst. Kursziel*:
86,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
92,79%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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