UBS AG

Bechtle Buy

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungskurve dieses Jahres sei nun transparenter, schrieb Christopher Tong am Sonntag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG