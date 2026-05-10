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Symbol BHTLF

UBS AG

Bechtle Buy

12:31 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungskurve dieses Jahres sei nun transparenter, schrieb Christopher Tong am Sonntag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,18 €		 Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

11:16 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
08.05.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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