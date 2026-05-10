Bechtle Aktie
Marktkap. 3,94 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungskurve dieses Jahres sei nun transparenter, schrieb Christopher Tong am Sonntag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,18 €
|Abst. Kursziel*:
24,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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