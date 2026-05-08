International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,88 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 470 auf 480 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding ergreife kosten- und umsatzseitig Maßnahmen zum Schutz der Margen, womit sie voraussichtlich 60 Prozent des durch den Nahost-Konflikt verursachten Treibstoffkostenanstiegs ausgleichen könne, schrieb Alex Irving am Freitagnachmittag. Gleichzeitig strebe die IAG an, ihre überlegenen Margen und die Bilanz zu nutzen, um Marktanteile von Wettbewerbern zu gewinnen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,41 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital