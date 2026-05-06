Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis unter dem Strich sowie die Trends in den einzelnen Geschäftsbereichen entsprächen den Erwartungen und die Vertragserneuerungszahlen für April sähen besser aus, schrieb Ivan Bokhmat am Montag in seiner ersten Reaktion. Doch das Neugeschäft des Rückversicherers im Bereich Schaden/Unfall lassen zu wünschen übrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
239,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
236,60 €
|Abst. Kursziel*:
1,01%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
239,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,08%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
300,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|12:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:16
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:16
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:46
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:16
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets