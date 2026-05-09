DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Thorsten Reigber in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Auftragseingang des Unternehmens. Zusammen mit der guten Entwicklung des Service-Segments gebe dies Zuversicht für die kommenden Quartale. Die Konsensschätzungen könnten kurzfristig leicht steigen, und die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
10,61 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
10,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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