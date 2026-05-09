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Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

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DZ BANK

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17:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Thorsten Reigber in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Auftragseingang des Unternehmens. Zusammen mit der guten Entwicklung des Service-Segments gebe dies Zuversicht für die kommenden Quartale. Die Konsensschätzungen könnten kurzfristig leicht steigen, und die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
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10,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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