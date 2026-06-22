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Symbol DEUZF

Warburg Research

DEUTZ Buy

10:41 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Das Management habe die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und die Ambitionen hinter den Wachstumszielen für 2030 erläutert, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft: Deutz sei kein rein zyklischer Hersteller von Verbrennungsmotoren mehr, sondern ein zunehmend technologieorientiertes Unternehmen mit einem glaubwürdigen Plan, den Umsatz bis 2030 nahezu zu verdoppeln und die Profitabilität (Ebit-Marge) auf ein Rekordniveau zu steigern./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,43 €		 Abst. Kursziel*:
39,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,79%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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