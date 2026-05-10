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Barclays Capital

EON SE Equal Weight

13:51 Uhr
EON SE Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Peter Crampton wertet die Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo positiv. Damit gewännen die Deutschen rund 4 Millionen Kunden und stärkten ihre Position als Stromversorger für Privatkunden, schrieb er am Montag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
18,14 €		 Abst. Kursziel*:
4,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
18,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,37%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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