E.ON Aktie
Marktkap. 46,83 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Peter Crampton wertet die Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo positiv. Damit gewännen die Deutschen rund 4 Millionen Kunden und stärkten ihre Position als Stromversorger für Privatkunden, schrieb er am Montag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
18,14 €
|Abst. Kursziel*:
4,74%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
18,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,37%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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