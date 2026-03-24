Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 8,59 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
49,95 €
|Abst. Kursziel*:
30,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
49,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,37%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|15:11
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|03.03.26
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|18.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|15:11
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|UBS AG
|24.03.26
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|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
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|Akzo Nobel Neutral
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