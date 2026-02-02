DAX24.852 +0,2%Est506.024 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -1,3%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.915 +5,5%
Bilanz vorgelegt

Akzo Nobel-Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten auf Zahlen

03.02.26 10:51 Uhr
Akzo Nobel-Aktie fällt stark: Q4-Zahlen enttäuschen | finanzen.net

Mit deutlichen Abgaben haben Akzo Nobel am Dienstag auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert.

Die Akzo Nobel-Aktie verlor zuletzt 5,5 Prozent. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ.

Das schwächelnde Wachstum überdecke derzeit die Bemühungen des Managements, die Kosten zu senken, hieß es unterdessen von Bernstein. Im Zentrum des Interesses stehe derzeit aber die Fusion mit Axalta.

/mf/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Akzo Nobel N.V.

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

DatumRatingAnalyst
11:01Akzo Nobel NeutralUBS AG
10:11Akzo Nobel OverweightBarclays Capital
09:06Akzo Nobel BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:31Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Akzo Nobel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11Akzo Nobel OverweightBarclays Capital
09:06Akzo Nobel BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Akzo Nobel OverweightBarclays Capital
06.01.2026Akzo Nobel OverweightBarclays Capital
06.01.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:01Akzo Nobel NeutralUBS AG
08:31Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Akzo Nobel Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Akzo Nobel Market-PerformBernstein Research
12.01.2026Akzo Nobel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.12.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
13.12.2018Akzo Nobel ReduceHSBC
27.03.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
30.03.2017Akzo Nobel SellBaader Bank
10.07.2014Akzo Nobel SellUBS AG

