Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,18 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Aussicht gestellten Einsparungen im Zuge des Deals seien ambitioniert, erschienen aber erreichbar, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht einige Parallelen mit dem erfolgreichen Zusammenschluss der Industriegase-Hersteller Linde und Praxair im Jahr 2018./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,94 €
|Abst. Kursziel*:
29,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
