DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Akzo Nobel Aktie

57,78 EUR -2,08 EUR -3,47 %
STU
54,37 CHF -1,23 CHF -2,21 %
BRX
Marktkap. 10,18 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

12:21 Uhr
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel N.V.
57,78 EUR -2,08 EUR -3,47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Aussicht gestellten Einsparungen im Zuge des Deals seien ambitioniert, erschienen aber erreichbar, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht einige Parallelen mit dem erfolgreichen Zusammenschluss der Industriegase-Hersteller Linde und Praxair im Jahr 2018./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,94 €		 Abst. Kursziel*:
29,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,67 €

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

12:21 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
25.11.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
