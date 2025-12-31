Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Aussicht gestellten Einsparungen im Zuge des Deals seien ambitioniert, erschienen aber erreichbar, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht einige Parallelen mit dem erfolgreichen Zusammenschluss der Industriegase-Hersteller Linde und Praxair im Jahr 2018./rob/edh/tih

