DAX 24.961 +0,4%ESt50 5.919 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.141 +0,0%Euro 1,1705 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.464 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt auf neue Rekordhochs -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
58,00 EUR -1,86 EUR -3,11 %
STU
54,37 CHF -1,23 CHF -2,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,18 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Barclays Capital

Akzo Nobel Overweight

13:31 Uhr
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
58,00 EUR -1,86 EUR -3,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jüngste Gespräche mit dem Farben- und Lackhersteller hätten erkennen lassen, dass die Nachfrage nach Beschichtungen in Nordamerika im vierten Quartal weiter gesunken sei und das starke Wachstum bei Reparaturlacken keinen Rückenwind mehr bringen könnte, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,74 €		 Abst. Kursziel*:
29,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,31%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

13:31 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
12:21 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.06.25
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen