Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,18 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jüngste Gespräche mit dem Farben- und Lackhersteller hätten erkennen lassen, dass die Nachfrage nach Beschichtungen in Nordamerika im vierten Quartal weiter gesunken sei und das starke Wachstum bei Reparaturlacken keinen Rückenwind mehr bringen könnte, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,74 €
|Abst. Kursziel*:
29,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,31%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
