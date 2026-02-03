DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Akzo Nobel Aktie

57,44 EUR +0,70 EUR +1,23 %
STU
52,43 CHF +0,21 CHF +0,40 %
BRX
Marktkap. 10,13 Mrd. EUR

KGV 15,94
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Barclays Capital

Akzo Nobel Overweight

08:36 Uhr
Akzo Nobel Overweight
Akzo Nobel N.V.
57,44 EUR 0,70 EUR 1,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit Axalta sei im Plan, doch schürten schwache Margen im Geschäft mit Beschichtungen Zweifel an den Synergie-Zielen, schrieb Analystin Katie Richards am Dienstag nach den Quartalszahlen von Akzo. Diese hätten zudem gezeigt, dass man beim Wachstum aus eigener Kraft den Wettbewerbern hinterherlaufe./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,13%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:36 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
03.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
03.02.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
03.02.26 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

