Super Micro hat am Dienstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Kennzahlen aus.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat sich der Gewinn von Super Micro Computer positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,60 US-Dollar nach 0,51 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinne je Aktie im Vorfeld auf 0,49 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 5,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 12,7 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 10,42 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Aktie von Super Micro Computer reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit plus 7,41 Prozent auf 31,87 US-Dollar.

