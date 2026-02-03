DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.012 -4,1%Euro1,1822 ±0,0%Öl67,85 +2,3%Gold4.936 +5,9%
Zahlen präsentiert

Super Micro Computer-Aktie klettert: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung

03.02.26 23:03 Uhr
NASDAQ-Wert Super Micro Computer-Aktie steigt kräftig: Umsatz und Gewinn schießen hoch

Super Micro hat am Dienstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Kennzahlen aus.

Super Micro Computer Inc
25,00 EUR -0,68 EUR -2,65%
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat sich der Gewinn von Super Micro Computer positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,60 US-Dollar nach 0,51 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinne je Aktie im Vorfeld auf 0,49 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 5,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 12,7 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 10,42 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Aktie von Super Micro Computer reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit plus 7,41 Prozent auf 31,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

