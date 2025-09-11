DAX23.647 -0,2%ESt505.375 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.096 -0,3%Euro1,1723 -0,1%Öl66,73 +0,6%Gold3.647 +0,4%
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

12.09.25 11:49 Uhr
Super Micro gibt Gas: NVIDIA Blackwell-Lösungen weltweit ausgeliefert - so reagieren NASDAQ-Aktien NVIDIA und Super Micro | finanzen.net

NVIDIA-Kunden bekommen offenbar schon bald ihre NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen geliefert. Lieferant Super Micro tritt hier aufs Gaspedal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,62 EUR 0,52 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
39,74 EUR 1,98 EUR 5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Super Micro startet Auslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen weltweit
• Vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen ermöglichen schnelle Bereitstellung hochleistungsfähiger KI-Infrastrukturen
• Super Micro-Aktie reagiert positiv

Wie Super Micro am Donnerstag mitteilte, sind NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen nun auf breiter Basis verfügbar.

Auslieferungen in großem Stil gestartet

Demnach liefert das Unternehmen ab sofort Plug-and-Play (PnP)-fähige NVIDIA HGX B300-Systeme und GB300 NVL72-Racks an Kunden weltweit aus. Diese Lösungen werden speziell entwickelt und vor der Auslieferung auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene vorvalidiert. Sie ermöglichen die schnelle Bereitstellung der branchenweit höchsten Leistung und Rechendichte für transformative KI-Infrastrukturen - von KI-Training im größten Maßstab über Echtzeit-KI-Argumentation, agentenbasierte KI-Anwendungen, multimodale KI-Inferenz bis hin zu physischen KI-Implementierungen, wie aus einer Pressemitteilung von Super Micro hervorgeht.

"Supermicro hat die beste Erfolgsbilanz bei der schnellen und erfolgreichen Bereitstellung neuer NVIDIA-Technologien", so Charles Liang, Präsident und CEO des Unternehmens. "Mit den Supermicro Data Center Building Block Solutions und unserer Expertise in der Vor-Ort-Bereitstellung ermöglichen wir die schlüsselfertige Bereitstellung der leistungsstärksten KI-Plattform - entscheidend für Kunden, die in Spitzentechnologie investieren möchten. Rechenzentrumskunden stehen vor vielen Herausforderungen der KI-Infrastruktur: komplexe Netzwerktopologie und -verkabelung, Stromversorgung und Wärmemanagement. Supermicro liefert vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen im System-, Rack- und Rechenzentrumsmaßstab. So können KI-Fabriken schnell bereitgestellt werden und unsere Kunden werden zu führenden Anbietern im Bereich KI", betont der Manager weiter.

Super Micro kann NVIDIA-Schub gut brauchen

Der Auslieferungsstart der Blackwell-Chips von NVIDIA ist ein wichtiger Schritt für Super Micro. Das Unternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar mehr verdient, lag mit seinem Ergebnis aber unter den Markterwartungen. Auch die Erlöse fielen etwas schwächer aus als erhofft. Für kräftig Gegenwind sorgte zudem der Ausblick des Unternehmens: Für das laufende Quartal (Q1 des Geschäftsjahres 2025) peilt Super Micro im Schnitt ein EPS von 7,48 US-Dollar je Aktie an. Wall Street-Experten hatten für das erste Geschäftsquartal 2025 jedoch einen Gewinn je Aktie von 7,58 US-Dollar prognostiziert.

Auslieferungsstart schiebt Aktie an

Am Markt kommt das nun erfolgte Update zum Lieferstatus der von vielen Kunden mit Spannung erwarteten Blackwell-Produkte, die für das Training Künstlicher Intelligenz, Echtzeit-KI-Argumentation und andere KI-Anwendungen eingesetzt werden, äußerst gut an. Die Super Micro-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ 5,85 Prozent auf 46,52 US-Dollar zu. Bei NVIDIA selbst bleibt die Kursreaktion verhalten: Die NVIDIA-Aktie zeigt sich vorbörslich 0,33 Prozent höher bei 177,76 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

