Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 25.462,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,061 Prozent auf 25.509,88 Punkte an der Kurstafel, nach 25.525,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.456,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.577,58 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.434,89 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 24.679,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21.197,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,39 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 1,80 Prozent auf 151,25 USD), Intel (+ 1,69 Prozent auf 37,30 USD), Baker Hughes (+ 1,56 Prozent auf 46,09 USD), Marvell Technology (+ 1,17 Prozent auf 86,76 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,10 Prozent auf 665,95 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-2,84 Prozent auf 32,19 USD), JDcom (-1,91 Prozent auf 28,71 USD), Palantir (-1,81 Prozent auf 180,84 USD), Axon Enterprise (-1,45 Prozent auf 572,11 USD) und Gilead Sciences (-1,39 Prozent auf 123,18 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.285.489 Aktien gehandelt. Mit 3,934 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net