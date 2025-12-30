Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Kursentwicklung

Am Abend agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 6.896,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55,059 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,085 Prozent leichter bei 6.899,88 Punkten, nach 6.905,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.913,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.893,47 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 6.849,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.688,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der S&P 500 5.906,94 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 17,51 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.945,77 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Under Armour (+ 8,59 Prozent auf 4,93 USD), Under Armour (+ 7,53 Prozent auf 5,14 USD), Lumen Technologies (+ 3,58 Prozent auf 7,82 USD), AES (+ 2,62 Prozent auf 14,50 USD) und Occidental Petroleum (+ 2,60 Prozent auf 41,46 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Williams-Sonoma (-3,07 Prozent auf 181,40 USD), Moderna (-2,38 Prozent auf 30,41 USD), Franklin Resources (-2,13 Prozent auf 23,86 USD), Western Digital (-2,01 Prozent auf 176,06 USD) und Palantir (-1,81 Prozent auf 180,84 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.285.489 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,934 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net