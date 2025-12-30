Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt

Index-Performance

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 25.518,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,061 Prozent leichter bei 25.509,88 Punkten in den Handel, nach 25.525,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.464,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.577,58 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 25.434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 24.679,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.197,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 2,79 Prozent auf 37,71 USD), Diamondback Energy (+ 1,74 Prozent auf 151,15 USD), Marvell Technology (+ 1,38 Prozent auf 86,94 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,29 Prozent auf 667,17 USD) und Baker Hughes (+ 1,19 Prozent auf 45,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Enphase Energy (-1,72 Prozent auf 32,56 USD), JDcom (-1,45 Prozent auf 28,85 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,14 Prozent auf 771,64 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,13 Prozent auf 454,59 USD) und eBay (-1,12 Prozent auf 86,76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.637.218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,934 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,66 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net