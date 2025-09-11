DAX23.618 -0,4%ESt505.364 -0,4%Top 10 Crypto16,16 +0,4%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.243 -0,2%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,21 -0,2%Gold3.644 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
Top News
BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Aktie stagniert

BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet

12.09.25 10:22 Uhr
Anleger verlieren Vertrauen - BYD-Aktie weiter ohne Kaufimpulse für Investoren | finanzen.net

Die BYD-Aktie kann sich aus ihrer Lethargie nicht befreien: Produktionskürzungen und gesenkte Absatzziele erschüttern das Vertrauen der Anleger auch weiterhin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,53 EUR -0,13 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie bleibt ohne Käufer
• Analysten warnen vor erstem Gewinnrückgang seit Jahren
• Expansion nach Europa mit neuem Werk in Ungarn könnte mittelfristig Chancen eröffnen

Wer­bung

In den letzten sechs Monaten hat die BYD-Aktie in Hongkong rund elf Prozent an Wert verloren. Zwar liegt der Anteilsschein seit Jahresstart immer noch rund 18 Prozent im Plus, die Tendenz scheint aber eindeutig: Das Anlegervertrauen scheint zumindest angeschlagen.

BYD-Aktie: Produktionsdrosselung drückt den Kurs

Hauptgrund für die anhaltende Kursschwäche bei dem chinesischen Elektroautobauer sind Berichte über eine signifikante Drosselung der Produktion und gesenkte Absatzziele für das laufende Jahr. Die Auslastungssituation in China zeigt aktuell keine Anzeichen einer Verbesserung, was das Marktvertrauen spürbar belastet. Analysten sprechen sogar vom ersten Gewinnrückgang seit Jahren, was die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens eintrübt. Diese Entwicklung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da der gesamte Elektrofahrzeugmarkt in China unter Druck steht und der Wettbewerb durch lokale wie internationale Hersteller zunimmt.

Europastrategie als möglicher Wachstumstreiber

Ein Hoffnungsschimmer für BYD ist die geplante Expansion nach Europa. Das Unternehmen beabsichtigt, Ende 2025 die Produktion in einem neuen Werk in Ungarn aufzunehmen. Dieser strategische Schritt soll nicht nur helfen, Zölle beim Export nach Europa zu vermeiden, sondern auch die Lieferzeiten deutlich verkürzen. Die bislang geringen Verkaufszahlen in Europa könnten dadurch mittelfristig ansteigen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie schnell der Kapazitätsaufbau gelingt und ob BYD tatsächlich nennenswerte Marktanteile in Europa erobern kann, wo etablierte Hersteller und strenge Regulierungen zusätzliche Hürden darstellen.

Wer­bung

Am Freitag finden Anleger aber keinen Grund, die BYD-Aktie ins Depot zu holen. In Hongkong ging es schlussendlich 0,73 Prozent auf 95,75 HKD abwärts.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung