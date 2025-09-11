Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
Der chinesische Internetkonzern Alibaba forciert seine KI-Bemühungen. Das kommt am Markt außerordentlich gut an.
Rund 5,72 Prozent zieht die Alibaba-Aktie im Handel in Hongkong am Freitag an - zuletzt kostete sie 151,50 HKD, zeitweise war es sogar bis auf 153,80 HKD nach oben gegangen.
KI-Bemühungen treiben den Kurs
Dabei profitiert der Anteilsschein von den fortgesetzten KI-Bemühungen des Unternehmens. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist die jüngste Rally von Alibaba auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen, die das Unternehmen eingeleitet hat, um seine Position im chinesischen KI-Entwicklungsboom zu festigen.
Erst am Vortag war die geplante Emission von Wandelanleihen mit einem Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar angekündigt worden. Insbesondere die Cloud-Infrastruktur soll mit den Einnahmen aus dem Anleihen-Angebot gestärkt werden.
Darüber hinaus stellte das Unternehmen Updates für die Flaggschiffmodelle der Qwen-Serie vor, mit denen man direkt in Konkurrenz zu DeepSeek steht.
Profiteur des KI-Hypes
Alibaba hat sich als führender KI-Akteur in der Region positioniert. Das Unternehmen legt seinen Fokus vorrangig auf dieses Segment, nachdem das Internetgeschäft immer wieder von regulatorischer Kontrolle belastet worden war. "Alibabas jüngste Schritte haben den Fokus der Anleger vollständig auf sein KI-Potenzial gelenkt und die Bedenken hinsichtlich des Preiskampfs im Lebensmittellieferbereich ausgeglichen", sagte Paul Pong, Managing Director bei Pegasus Fund Managers. "Die Fähigkeit, eigene Chips zu produzieren, dürfte weitere Wachstumstreiber schaffen", zitiert Bloomberg den Experten.
Analysten vorsichtig optimistisch
Von Analystenseite wird der Optimismus des Marktes verhalten geteilt. Zwar hat TipRanks für die an der US-Börse gehandelten Alibaba-ADRs-Titel 17 Kaufempfehlungen und nur eine "Halten"-Empfehlung gelistet, das Kursziel für die Alibaba-Aktie liegt mit 165,69 US-Dollar aber nur rund sieben 6,6 Prozent oberhalb des Schlusskurses an der NASDAQ am Donnerstag. Allerdings hatte der Anteilsschein bereits am Vortag rund acht Prozent an Wert gewonnen.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
