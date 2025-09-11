DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1733 ±-0,0%Öl65,85 -0,7%Gold3.649 +0,4%
Rally geht weiter

Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an

12.09.25 08:35 Uhr
Anleger im Kaufrausch: KI-Boom entfesselt Alibaba-Aktie weiter | finanzen.net

Der chinesische Internetkonzern Alibaba forciert seine KI-Bemühungen. Das kommt am Markt außerordentlich gut an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
132,60 EUR 0,40 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter zu
• Unternehmen stärkt Cloud-Infrastruktur und präsentiert neue KI-Modelle der Qwen-Serie
• Analysten sehen Potenzial, bleiben aber mit Kursziel von rund 165,69 US-Dollar verhalten optimistisch

Wer­bung

Rund 5,72 Prozent zieht die Alibaba-Aktie im Handel in Hongkong am Freitag an - zuletzt kostete sie 151,50 HKD, zeitweise war es sogar bis auf 153,80 HKD nach oben gegangen.

KI-Bemühungen treiben den Kurs

Dabei profitiert der Anteilsschein von den fortgesetzten KI-Bemühungen des Unternehmens. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist die jüngste Rally von Alibaba auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen, die das Unternehmen eingeleitet hat, um seine Position im chinesischen KI-Entwicklungsboom zu festigen.

Erst am Vortag war die geplante Emission von Wandelanleihen mit einem Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar angekündigt worden. Insbesondere die Cloud-Infrastruktur soll mit den Einnahmen aus dem Anleihen-Angebot gestärkt werden.

Wer­bung

Darüber hinaus stellte das Unternehmen Updates für die Flaggschiffmodelle der Qwen-Serie vor, mit denen man direkt in Konkurrenz zu DeepSeek steht.

Profiteur des KI-Hypes

Alibaba hat sich als führender KI-Akteur in der Region positioniert. Das Unternehmen legt seinen Fokus vorrangig auf dieses Segment, nachdem das Internetgeschäft immer wieder von regulatorischer Kontrolle belastet worden war. "Alibabas jüngste Schritte haben den Fokus der Anleger vollständig auf sein KI-Potenzial gelenkt und die Bedenken hinsichtlich des Preiskampfs im Lebensmittellieferbereich ausgeglichen", sagte Paul Pong, Managing Director bei Pegasus Fund Managers. "Die Fähigkeit, eigene Chips zu produzieren, dürfte weitere Wachstumstreiber schaffen", zitiert Bloomberg den Experten.

Analysten vorsichtig optimistisch

Von Analystenseite wird der Optimismus des Marktes verhalten geteilt. Zwar hat TipRanks für die an der US-Börse gehandelten Alibaba-ADRs-Titel 17 Kaufempfehlungen und nur eine "Halten"-Empfehlung gelistet, das Kursziel für die Alibaba-Aktie liegt mit 165,69 US-Dollar aber nur rund sieben 6,6 Prozent oberhalb des Schlusskurses an der NASDAQ am Donnerstag. Allerdings hatte der Anteilsschein bereits am Vortag rund acht Prozent an Wert gewonnen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images, 360b / Shutterstock.com

