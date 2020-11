Aktie in diesem Artikel Alibaba 246,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alibaba von 335 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des chinesischen Online-Handelskonzerns seien gut ausgefallen, hätten der Aktie aber keine neuen Impulse geliefert, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Absage des Börsengangs der Fintech-Tochter Ant Group und der Eingriff der chinesischen Regulierungsbehörden hätten den Markt aber kalt erwischt. Ein so großes IPO so kurzfristig aus "regulatorischen Bedenken" abzusagen, könne bestenfalls als "schlechter Witz" gewertet werden und dürfte Alibabas Aktienkurs weiter belasten./edh/he