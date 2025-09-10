Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
Alibaba will mit den Einnahmen aus dem Anleihe-Angebot das Wachstum in strategischen Geschäftsbereichen vorantreiben.
Werte in diesem Artikel
• Alibaba hat die geplante Emission von Wandelanleihen mit einem Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar angekündigt
• Mittel sollen strategisch in die Cloud-Infrastruktur und das internationale Handelsgeschäft investiert werden
• Unternehmen plant Derivatgeschäfte, um den potenziellen Verwässerungseffekt der Anleihe zu reduzieren
Alibaba hat die beabsichtigte Emission von Zero Coupon Convertible Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2032 bekannt gegeben. Das Angebot richtet sich an bestimmte ausländische Investoren und soll die Kapitalkosten des Unternehmens senken.
Strategische Mittelverwendung und Verwässerungsschutz
Die Nettoeinnahmen aus dem Anleihe-Angebot, das einem Gesamtnennbetrag von rund 3,2 Milliarden US-Dollar entspricht, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Alibaba legt den strategischen Fokus dabei auf die Stärkung seiner Cloud-Infrastruktur und des internationalen Handelsgeschäfts. Etwa 80 Prozent der Mittel sind für den Ausbau der Cloud-Infrastruktur vorgesehen, wozu die Skalierung von Rechenzentren und die Modernisierung von Technologien gehören. Die verbleibenden 20 Prozent sollen in die Expansion des internationalen Handelsgeschäfts investiert werden.
Um den potenziellen Verwässerungseffekt der Anleihen zu reduzieren, beabsichtigt Alibaba, sogenannte "Capped Call"-Optionen zu erwerben. Diese Derivatgeschäfte sollen den effektiven Wandlungspreis der Anleihen erhöhen und damit die Anzahl der neuen Aktien, die bei einer Wandlung ausgegeben werden, begrenzen. Die Anleihen werden als allgemeine, nicht besicherte Senior-Verbindlichkeiten der Alibaba Group gelten.
Potenzieller Markteinfluss und allgemeine Bedingungen
Im Zusammenhang mit der Absicherung dieser Transaktionen erwarten die Gegenparteien der Option, ADSs und/oder Stammaktien zu kaufen und/oder verschiedene Derivatgeschäfte einzugehen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Alibaba-Aktien zu diesem Zeitpunkt beeinflussen. Die Anleihen werden am 15. September 2032 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft oder gewandelt werden.
Die Anleihen sowie die bei einer Wandlung möglicherweise auszugebenden Aktien wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz oder anderen Wertpapiergesetzen registriert. Das Angebot ist als Offshore-Transaktion konzipiert. In der Pressemitteilung wird betont, dass diese nicht als Verkaufs- oder Kaufangebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo dient.
So reagiert die Alibaba-Aktie
Während die an der NYSE notierten Anteilsscheine im vorbörslichen Donnerstagshandel zeitweise 2,27 Prozent auf 147,20 US-Dollar zulegen, ging es in Hongkong letztlich um 0,49 Prozent auf 143,50 HKD bergauf.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alibaba News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen