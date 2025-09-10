DAX23.627 ±-0,0%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.465 +0,1%Euro1,1688 -0,1%Öl67,30 -0,4%Gold3.621 -0,5%
Mit Verwässerungsschutz

Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken

11.09.25 10:48 Uhr
Milliarden-Coup: Wie sich NYSE-Aktie Alibaba mit diesem cleveren Trick die Cloud-Dominanz sichert! | finanzen.net

Alibaba will mit den Einnahmen aus dem Anleihe-Angebot das Wachstum in strategischen Geschäftsbereichen vorantreiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
126,00 EUR 3,00 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba hat die geplante Emission von Wandelanleihen mit einem Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar angekündigt
• Mittel sollen strategisch in die Cloud-Infrastruktur und das internationale Handelsgeschäft investiert werden
• Unternehmen plant Derivatgeschäfte, um den potenziellen Verwässerungseffekt der Anleihe zu reduzieren

Alibaba hat die beabsichtigte Emission von Zero Coupon Convertible Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2032 bekannt gegeben. Das Angebot richtet sich an bestimmte ausländische Investoren und soll die Kapitalkosten des Unternehmens senken.

Strategische Mittelverwendung und Verwässerungsschutz

Die Nettoeinnahmen aus dem Anleihe-Angebot, das einem Gesamtnennbetrag von rund 3,2 Milliarden US-Dollar entspricht, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Alibaba legt den strategischen Fokus dabei auf die Stärkung seiner Cloud-Infrastruktur und des internationalen Handelsgeschäfts. Etwa 80 Prozent der Mittel sind für den Ausbau der Cloud-Infrastruktur vorgesehen, wozu die Skalierung von Rechenzentren und die Modernisierung von Technologien gehören. Die verbleibenden 20 Prozent sollen in die Expansion des internationalen Handelsgeschäfts investiert werden.

Um den potenziellen Verwässerungseffekt der Anleihen zu reduzieren, beabsichtigt Alibaba, sogenannte "Capped Call"-Optionen zu erwerben. Diese Derivatgeschäfte sollen den effektiven Wandlungspreis der Anleihen erhöhen und damit die Anzahl der neuen Aktien, die bei einer Wandlung ausgegeben werden, begrenzen. Die Anleihen werden als allgemeine, nicht besicherte Senior-Verbindlichkeiten der Alibaba Group gelten.

Potenzieller Markteinfluss und allgemeine Bedingungen

Im Zusammenhang mit der Absicherung dieser Transaktionen erwarten die Gegenparteien der Option, ADSs und/oder Stammaktien zu kaufen und/oder verschiedene Derivatgeschäfte einzugehen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Alibaba-Aktien zu diesem Zeitpunkt beeinflussen. Die Anleihen werden am 15. September 2032 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft oder gewandelt werden.

Die Anleihen sowie die bei einer Wandlung möglicherweise auszugebenden Aktien wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz oder anderen Wertpapiergesetzen registriert. Das Angebot ist als Offshore-Transaktion konzipiert. In der Pressemitteilung wird betont, dass diese nicht als Verkaufs- oder Kaufangebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo dient.

So reagiert die Alibaba-Aktie

Während die an der NYSE notierten Anteilsscheine im vorbörslichen Donnerstagshandel zeitweise 2,27 Prozent auf 147,20 US-Dollar zulegen, ging es in Hongkong letztlich um 0,49 Prozent auf 143,50 HKD bergauf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com

