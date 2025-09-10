Starkes Cloud-Geschäft

Dank starker Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle stehen auch in der gesamten asiatischen Region Technologieaktien im Fokus.

• Oracle überrascht mit starken Wachstumsaussichten

• S&P 500 erreicht Rekordhoch

• Tech-Aktien in Asien springen hoch

Oracle-Ausblick begeistert Anleger

Wer­bung Wer­bung

Wie anlässlich der Bilanzvorlage für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 bekannt wurde, profitiert Oracle vom zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und hat zum Jahresauftakt mit einem stark wachsenden Cloud-Geschäft überrascht. Konzernchefin Safra Catz zeigte sich optimistisch, die Erlöse in dem Bereich noch stärker steigern zu können als bisher erhofft.

Der Umsatz im Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) kletterten um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar und sollen laut Catz im laufenden Jahr sogar um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar zulegen. Bislang hatte der Konzern "über" 70 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. "Wir haben im ersten Quartal vier Multimilliarden-Dollar-Verträge mit drei verschiedenen Kunden abgeschlossen", erklärte die Oracle-Lenkerin ihren Optimismus.

Dies kam bei Anlegern gut an. Der Kurssprung der Oracle-Aktie verhalf am Mittwoch dem breit gefassten US-Index S&P 500 sogar zu einem Rekordhoch.

Wer­bung Wer­bung

Freude auch in Asien

Auch in der Region Asien waren die Auswirkungen spürbar: In Tokio verteuerten sich beispielsweise SoftBank Group bis Handelsende um 9,98 Prozent auf 17.905 Yen und Advantest um 4,38 Prozent auf 13.700 Yen.

In Hongkong legte der Kurse des Chipwerts Hua Hong um 4,63 Prozent auf 50,20 HK-Dollar zu, in Shanghai Cambricon Technologies um schlussendlich 8,96 Prozent auf 1.387 Yen und in Seoul kamen SK Hynix letztlich um 0,99 Prozent auf 307.000 Won voran und Samsung um 1,1 Prozent auf 73.400 Won.

Redaktion finanzen.net