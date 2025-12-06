Oracle Aktie
Marktkap. 531,88 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage signalisieren eine leicht anziehende Nachfrage, schrieb Brent Thill am Sonntag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 217,58
|Abst. Kursziel*:
83,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 218,66
|Abst. Kursziel aktuell:
82,93%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 311,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|09:41
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
