DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Oracle Aktie

189,20 EUR +3,12 EUR +1,68 %
STU
218,66 USD +1,08 USD +0,50 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 531,88 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Jefferies & Company Inc.

09:41 Uhr
Oracle Corp.
189,20 EUR 3,12 EUR 1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage signalisieren eine leicht anziehende Nachfrage, schrieb Brent Thill am Sonntag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 217,58		 Abst. Kursziel*:
83,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 218,66		 Abst. Kursziel aktuell:
82,93%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 311,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

09:41 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Oracle Buy UBS AG
20.10.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Monats-Einschätzungen Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Freitagabend gestärkt
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag höher
finanzen.net Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus
BNP Paribas Oracle, Broadcom, Marvell, Boeing, Tesla - Calling USA
TraderFox Wells Fargo sieht Oracle als potenziellen Leader im „Super-Zyklus“ der KI mit 40 % Aufwärtspotenzial.
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
finanzen.net Oracle-Aktie gibt nach: Großkredit für KI-Infrastruktur - OpenAI als Profiteur
MotleyFool Does Warren Buffett Know Something Wall Street Doesn't? 3 Massive Warnings From the Oracle of Omaha
Zacks Oracle (ORCL) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Zacks Countdown to Oracle (ORCL) Q2 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
MarketWatch Oracle stock sentiment ‘has quickly deteriorated.’ Can earnings brighten the mood?
Benzinga Salesforce And Oracle Rival SAP Logs Growth Amid EU AI Cloud Launch And Higher Q3 Cloud Revenue
Zacks Oracle Corporation (ORCL) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Benzinga Netflix, Oracle, Teradyne And More On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
MotleyFool Why Oracle Stock Tumbled 23% in November
