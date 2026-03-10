DAX23.563 -1,7%Est505.759 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.067 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl91,23 -0,2%Gold5.187 ±-0,0%
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
SDAX-Notierung

Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben

11.03.26 10:17 Uhr
Gerresheimer-Aktie bricht ein: Abschluss 2025 verspätet sich | finanzen.net

Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025.

Wie der Hersteller von Verpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie am Dienstagabend mitteilte, kann der Geschäftsausweis nicht bis zum 31. März 2026 stattfinden, sondern muss später veröffentlicht werden.

Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusseses 2025 verzögert sich, da die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauern. Der Vorstand strebt an, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.

Die Verzögerung der Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 wird voraussichtlich zu einem Ausschluss der Aktie aus dem SDAX der Deutsche Börse AG führen. Infolge der späteren Veröffentlichung verschiebt sich auch die für den 16. April 2026 angekündigte Veröffentlichung der Mitteilung für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft wird über einen neuen Termin so bald wie möglich informieren.

Als Folge der späteren Offenlegung kann die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht, wie ursprünglich geplant, am 3. Juni 2026 stattfinden. Die Gesellschaft wird über den neuen Termin so bald wie möglich informieren. Die Gesellschaft hat Gespräche mit ihren Kreditgebern aufgenommen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren. Gerresheimer hat seit einiger Zeit Ärger mit der Bafin und deren Prüfungen der Bilanz.

Die Gerresheimer-Aktie rutscht via XETRA um 9,24 Prozent ab auf 17,97 Euro.

DJG/flf

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

mehr Analysen