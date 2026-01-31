DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Top News
Preisrutsch: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach Preisrutsch: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
Marktkap. 871,1 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

09:46 Uhr
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
24,80 EUR -0,52 EUR -2,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,00 €		 Abst. Kursziel*:
36,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

09:46 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
23.12.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Aktienanalysen Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt weit in der Gewinnzone
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
TraderFox Stocks in Action: Bayer, Gerresheimer, RWE, BMW, Deutsche Lufthansa
dpa-afx Gerresheimer-Aktie nach Empfehlung von Oddo BHF stabil
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.01.26
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
