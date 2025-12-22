Gerresheimer-Aktie steigt: Ende von "Bill-and-Hold" belastet Zahlen kaum
Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ändert im Zuge einer Prüfung durch die Finanzaufsicht Bafin seine Bilanzierungspraxis.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen werde im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis verzichten, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Anleger reagierten erleichtert, auch weil die notwendigen Korrekturen früherer Geschäftsjahre überschaubar sind.
Die Gerresheimer-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 2 Prozent auf 27,50 Euro.
/he/bek
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Gerresheimer News
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG