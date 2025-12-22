Mitteilung

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ändert im Zuge einer Prüfung durch die Finanzaufsicht Bafin seine Bilanzierungspraxis.

Das Unternehmen werde im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis verzichten, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Anleger reagierten erleichtert, auch weil die notwendigen Korrekturen früherer Geschäftsjahre überschaubar sind.

