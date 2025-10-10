DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
Gerresheimer Aktie

29,00 EUR +0,24 EUR +0,83 %
STU
Marktkap. 993,37 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

JP Morgan Chase & Co.

Gerresheimer Overweight

10:21 Uhr
Gerresheimer AG
Gerresheimer AG
29,00 EUR 0,24 EUR 0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,24 €		 Abst. Kursziel*:
57,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,62%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10:21 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx Analyst mit viel Kritik Gerresheimer-Aktie fester trotz drastischer Kurszielsenkung durch Deutsche Bank Gerresheimer-Aktie fester trotz drastischer Kurszielsenkung durch Deutsche Bank
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: FDA erteilt Zulassung für Lasix® ONYU* von SQ Innovation 
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zeigt sich am Montagvormittag fester
Dow Jones Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: FDA grants Approval of SQ Innovation’s Lasix® ONYU*
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: Business performance and slower market growth require guidance adjustment
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Business performance and slower market growth require adjustment of guidance for 2025
