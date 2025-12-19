Gerresheimer Aktie
Marktkap. 931,2 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Akte von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDax in den SDax. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Verkaufen
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
26,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
26,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
