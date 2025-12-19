DAX 24.288 +0,0%ESt50 5.753 -0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.742 +1,4%Euro 1,1748 +0,3%Öl 61,73 +2,0%Gold 4.424 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
VW-Aktie fester: ID.Buzz-Verkäufe in den USA pausiert - Absatz eingebrochen VW-Aktie fester: ID.Buzz-Verkäufe in den USA pausiert - Absatz eingebrochen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,90 EUR -0,08 EUR -0,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 931,2 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

DZ BANK

Gerresheimer Verkaufen

12:41 Uhr
Gerresheimer Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
26,90 EUR -0,08 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Akte von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDax in den SDax. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Verkaufen

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
26,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
26,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

12:41 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
16.12.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
10.12.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
09.12.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer - 'Verkaufen'
finanzen.net MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start schwächer
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen