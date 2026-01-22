DAX24.726 +0,8%Est505.974 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -8,4%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.684 +1,2%Euro1,1849 ±-0,0%Öl66,25 -6,3%Gold4.781 -1,7%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

02.02.26 12:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
24,74 EUR -0,86 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

