Gerresheimer Aktie

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

21.10.25
Gerresheimer AG
27,48 EUR -0,04 EUR -0,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 66,80 auf 34,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen am Montag an die jüngst gesenkten Jahresziele des Herstellers von Spezialverpackungen an. Beim Kursziel nimmt er nun einen 30-prozentigen Abschlag auf den inneren Wert vor. Alle Augen seien aber auf die mittelfristigen Aussichten gerichtet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,94 €		 Abst. Kursziel*:
26,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

