Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 120,35 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 14,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,55 €
|Abst. Kursziel*:
-2,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|13:56
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
