US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Iberdrola SA Aktie

Marktkap. 120,35 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
Deutsche Bank AG

Iberdrola SA Hold

13:56 Uhr
Iberdrola SA Hold
Iberdrola SA
18,63 EUR 0,08 EUR 0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 14,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,55 €		 Abst. Kursziel*:
-2,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

13:56 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
10:31 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
08.01.26 Iberdrola SA Buy UBS AG
12.12.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Amgen, Travelers, Procter & Gamble
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: RWE, Iberdrola, Lufthansa, Accor, Schneider Electric
EN, TheGuardian Scottish Power ranked UK’s worst supplier for customer service by Which?
reNEWS Iberdrola powers up US-Canada link
reNEWS Iberdrola solar plant powers Salzgitter green steel
reNEWS Iberdrola buys 242MW Ararat wind farm
reNEWS Iberdrola and Microsoft sign Spanish PPAs
reNEWS Iberdrola launches bid for full Neoenergia ownership
reNEWS EIB backs Iberdrola with €500m loan
reNEWS Iberdrola issues €1bn EU green hybrid bond
