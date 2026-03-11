DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2335 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Marktkap. 617,61 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für 2025 habe das Leasing-Unternehmen seine Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Für das laufende Jahr sei eine solide geschäftliche Entwicklung zu erwarten./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,30 €		 Abst. Kursziel*:
76,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,00%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

