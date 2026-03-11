grenke Aktie
Marktkap. 617,61 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für 2025 habe das Leasing-Unternehmen seine Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Für das laufende Jahr sei eine solide geschäftliche Entwicklung zu erwarten./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
25,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,30 €
|Abst. Kursziel*:
76,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,00%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
