Warburg Research

grenke Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für 2025 habe das Leasing-Unternehmen seine Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Für das laufende Jahr sei eine solide geschäftliche Entwicklung zu erwarten./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

