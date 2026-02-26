DAX 23.375 -1,1%ESt50 5.693 -1,8%MSCI World 4.372 -1,2%Top 10 Crypto 9,2555 -0,7%Nas 22.344 -1,6%Bitcoin 60.773 -0,1%Euro 1,1516 -0,3%Öl 100,9 +7,7%Gold 5.129 -0,6%
freenet Aktie

Marktkap. 3,21 Mrd. EUR

KGV 12,76
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Freenet von nach Zahlen für 2025 "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34 auf 29 Euro gesenkt. Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick auf 2026 seien unter den Markterwartungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der auf Rekordniveau liegende Dividendenvorschlag für 2025 und die darüber hinaus in Aussicht gestellte Mindestdividende sollten den Aktienkurs nach unten absichern./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

