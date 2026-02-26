DAX23.546 -0,4%Est505.732 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -1,3%Nas22.382 -1,5%Bitcoin61.036 +0,3%Euro1,1522 -0,3%Öl98,96 +5,7%Gold5.132 -0,5%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 29 Euro

12.03.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,20 EUR -0,26 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat freenet von nach Zahlen für 2025 "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34 auf 29 Euro gesenkt. Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick auf 2026 seien unter den Markterwartungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der auf Rekordniveau liegende Dividendenvorschlag für 2025 und die darüber hinaus in Aussicht gestellte Mindestdividende sollten den Aktienkurs nach unten absichern./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15:46freenet HaltenDZ BANK
06.03.2026freenet SellUBS AG
26.02.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
26.02.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.02.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15:46freenet HaltenDZ BANK
26.02.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
16.01.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026freenet NeutralUBS AG
05.01.2026freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026freenet SellUBS AG
26.02.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026freenet SellUBS AG
19.02.2026freenet SellUBS AG
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.

