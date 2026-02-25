DAX25.239 +0,3%Est506.191 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.863 +0,6%Euro1,1804 -0,1%Öl69,94 -1,5%Gold5.172 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'

26.02.26 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,24 EUR -2,44 EUR -8,22%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

