ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
