freenet Aktie

Marktkap. 3,36 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

freenet AG
28,72 EUR 0,58 EUR 2,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor Geschäftszahlen von 36,00 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sei gut aufgestellt, um die Jahresziele für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Mobilfunkgeschäft rechnet der Experte mit höheren Ausgaben für das Marketing./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,12 €		 Abst. Kursziel*:
35,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,79%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

11:16 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
05.01.26 freenet Neutral UBS AG
08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

