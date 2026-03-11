DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1340 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mir schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.569,00 EUR +29,50 EUR +1,92 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,54 Mrd. EUR

KGV 68,68
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

DZ BANK

Rheinmetall Kaufen

10:11 Uhr
Rheinmetall Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.569,00 EUR 29,50 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Kaufen

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.567,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.569,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.086,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11.03.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.03.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Bewertung im Blick DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: neues 4-Wochen Tief deutet auf short-Strategie hin
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Donnerstagvormittag
finanzen.net Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in Rot: Umsatz und Gewinn gestiegen - Durchwachsene Prognose - Dividende überraschend hoch
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall muscles back into German drones programme after testing setback
Financial Times Rheinmetall wins approval for Italian munitions expansion after years of wrangling
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MotleyFool Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. Rheinmetall
Financial Times Tank maker KNDS dismisses investment interest from rival Rheinmetall
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen